Финансирование программы «Петербургские дворы» могут уменьшить до 5,76 млрд рублей
В Санкт-Петербурге планируют сократить субсидии 76 муниципальным образованиям по программе «Петербургские дворы» на 489,1 млн рублей. Согласно проекту постановления, общий объем финансирования на 2026 год составит 5,76 млрд рублей вместо ранее предусмотренных 6,25 млрд. Документ опубликован для антикоррупционной экспертизы на сайте городского правительства.
Корректировка связана с изменениями городского бюджета, внесенными законом Санкт-Петербурга от 18 ноября 2026 года № 723-120.
Общий объем субсидий на благоустройство предлагается уменьшить с 4,32 млрд до 3,95 млрд рублей, на озеленение — с 1,93 млрд до 1,82 млрд рублей.
Наиболее существенно финансирование планируют сократить для муниципальных образований «Георгиевский» — со 168,1 млн до 53,9 млн рублей, «Кронштадт» — с 243,2 млн до 148,1 млн рублей и «Петергоф» — с 236,2 млн до 179,4 млн рублей.
Также уменьшатся субсидии для МО «Звездное» — со 107,4 млн до 67,7 млн рублей, МО «Пушкин» — с 62 млн до 34,9 млн рублей и МО «Ржевка» — с 60,7 млн до 36,7 млн рублей.
Среди других муниципалитетов, которым планируют сократить финансирование, — Оккервиль (со 164,2 млн до 136,3 млн рублей), Академический (с 92,2 млн до 82,6 млн рублей), Невский округ (с 38 млн до 29,8 млн рублей) и Коломна (с 7,35 млн до 7,19 млн рублей).
Контроль за исполнением постановления предлагается возложить на вице-губернатора Евгения Разумишкина.
Проект проходит антикоррупционную экспертизу с 25 ноября по 9 декабря 2026 года. Документ пока не принят, подписи под ним не проставлены. Срок вступления постановления в силу в проекте не указан.