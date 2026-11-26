Среди других муниципалитетов, которым планируют сократить финансирование, — Оккервиль (со 164,2 млн до 136,3 млн рублей), Академический (с 92,2 млн до 82,6 млн рублей), Невский округ (с 38 млн до 29,8 млн рублей) и Коломна (с 7,35 млн до 7,19 млн рублей).