На Кубани выплату пособий на погребение могут передать Социальному фонду
В Краснодарском крае могут передать Социальному фонду России полномочия по выплате пособий на погребение. Соответствующие изменения в региональный закон «О погребении и похоронном деле» внесены на рассмотрение Законодательного собрания губернатором Вениамином Кондратьевым. Новые нормы предлагается ввести с 1 января 2027 года, говорится в проекте закона, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
Согласно проекту, выплата социального пособия на погребение будет осуществляться за счет краевого бюджета в соответствии с федеральным законодательством. При этом функции по назначению и предоставлению пособия могут передать территориальному отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ на основании соглашения с администрацией Краснодарского края. Расходы на выполнение переданных полномочий, включая организацию выплат, будут финансироваться за счет краевых субвенций.
Как следует из пояснительной записки, возможность передавать Социальному фонду полномочия по предоставлению денежных мер социальной поддержки предусмотрена федеральным законом от 25 мая 2026 года. Региональные власти предлагают воспользоваться этим механизмом с 1 января 2027 года, учитывая предложение краевого отделения фонда рассмотреть передачу ему функций по выплате пособий на погребение.
Проект также приводит региональные нормы о гарантированном перечне ритуальных услуг в соответствие с федеральным законодательством. Лицам, взявшим на себя обязанность организовать погребение, гарантируется бесплатное предоставление услуг из установленного федеральным законом перечня. Специализированные службы похоронного дела будут оказывать предусмотренные федеральными нормами услуги, а их стоимость станут определять органы местного самоуправления. Возмещение расходов специализированным службам будет осуществляться в порядке, установленном федеральным и краевым законодательством. Качество услуг должно соответствовать требованиям муниципальных властей.