Согласно проекту, выплата социального пособия на погребение будет осуществляться за счет краевого бюджета в соответствии с федеральным законодательством. При этом функции по назначению и предоставлению пособия могут передать территориальному отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ на основании соглашения с администрацией Краснодарского края. Расходы на выполнение переданных полномочий, включая организацию выплат, будут финансироваться за счет краевых субвенций.