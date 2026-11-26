«В них сочетаются очень высокая экономическая эффективность, а именно низкая стоимость электроэнергии, и все необходимые системы безопасности поколения III+», – сказал Алексей Лихачев о реакторах ВВЭР. Реакторы этого типа тиражируют в России; они также построены и продолжают строиться в Индии и Иране. Госкорпорация допускает строительство в международном формате с участием зарубежных поставщиков; выбор партнера остается за Арменией.