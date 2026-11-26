Лихачев обсудил с Арменией новый энергоблок мощностью около 1 ГВт
Алексей Лихачев сообщил о переданном Армении предложении «Росатома» построить энергоблок по проекту ВВЭР-1000 мощностью около 1 ГВт. Переговоры с руководством страны включали также перспективы работы действующего энергоблока Армянской АЭС. Технологию нового блока и партнеров для его реализации будет выбирать правительство республики.
«В них сочетаются очень высокая экономическая эффективность, а именно низкая стоимость электроэнергии, и все необходимые системы безопасности поколения III+», – сказал Алексей Лихачев о реакторах ВВЭР. Реакторы этого типа тиражируют в России; они также построены и продолжают строиться в Индии и Иране. Госкорпорация допускает строительство в международном формате с участием зарубежных поставщиков; выбор партнера остается за Арменией.
Как пояснил Лихачев, первый этап повторного продления эксплуатации нынешнего блока АЭС завершен. Станция получила разрешение на дальнейшую работу, большая часть мероприятий до 2031 года выполнена. Целевой срок следующего продления – 2036 год; окончательное слово о нем принадлежит эксплуатирующей организации, самой станции и надзорным органам.
Армянская сторона изучает и продолжение эксплуатации с 2036 до 2046 года. По оценке главы «Росатома», это технически возможно, однако вложения могут составить сотни миллионов долларов. Возможная программа включает повторный отжиг корпуса реактора, модернизацию систем безопасности и автоматики, ремонт и расширение мощностей для хранения отработавшего ядерного топлива. Второй блок станции уже проходил масштабную модернизацию при участии «Росатома» в 2021 году.