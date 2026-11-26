Погода осложняет доступ ремонтников к местам повреждений на сетях. Всего устраняют последствия стихии около 200 специалистов и 92 единицы техники. Для усиления группировки направлены дополнительные силы из Троицких, Магнитогорских и Челябинских городских электрических сетей. Бригады будут работать круглосуточно.