На Ставрополье директора производства подозревают в сокрытии 8 млн рублей от налоговой
В Предгорном округе возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, занимающейся производством бумаги. Его подозревают в сокрытии более 8 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности. Об этом сообщает управление СКР по Ставропольскому краю.
По версии следствия, с декабря 2025 года по сентябрь 2026 года руководитель организации из станицы Ессентукской намеренно скрывал денежные средства от взыскания. Для этого он проводил расчеты с поставщиками через счета третьих лиц.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Следователи закрепляют доказательства и принимают меры для возмещения ущерба.