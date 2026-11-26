В Предгорном округе возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, занимающейся производством бумаги. Его подозревают в сокрытии более 8 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности. Об этом сообщает управление СКР по Ставропольскому краю.