На мастер-классе во время операций у двух пациентов со смещением от трети до половины желудка в заднее средостение хирурги применили 3D-изображение для формирования внутренних швов и внутривенный препарат «эндоцианин зеленый», который под лазерной подсветкой окрашивает сосуды и позволяет убедиться в сохранности кровотока.