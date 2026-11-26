В Челябинской областной больнице показали новые технологии лечения грыж
Хирурги со всей России собрались 26 ноября в Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) на конференцию по малоинвазивному лечению грыж пищеводного отверстия диафрагмы и передней брюшной стенки. На мероприятии в прямом эфире из операционных врачи демонстрируют методики лечения с применением 3D-визуализации и лазерной оценки кровоснабжения тканей, сообщили в пресс-службе медучреждения.
По словам заведующего отделением хирургии №2 ЧОКБ Антона Ефремова, ежегодно в больнице проводят около 100 операций при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и порядка 300 вмешательств при грыжах передней брюшной стенки, однако в 2026 году из-за роста потока пациентов эти показатели будут превышены.
На мастер-классе во время операций у двух пациентов со смещением от трети до половины желудка в заднее средостение хирурги применили 3D-изображение для формирования внутренних швов и внутривенный препарат «эндоцианин зеленый», который под лазерной подсветкой окрашивает сосуды и позволяет убедиться в сохранности кровотока.