План переселения на этот год тоже повысился. Вместо нулевых показателей по числу человек и площади указано шесть человек и 151,7 кв. м. Величины 2027–2029 годов при этом снижены. Так, в следующем году собирались переселить 47 человек, теперь их количество составляет 41. Вместо 1,2 тыс. кв. м площадь расселения — 1 тыс. кв. м.