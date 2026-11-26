Финансирование расселения аварийного жилья Челябинска выросло до 520 млн рублей
Администрация Челябинска внесла изменения в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске». Общий объем финансирования на 2026–2028 годы увеличился с 383 млн руб. до 521,6 млн руб. Документ опубликован на сайте мэрии.
План переселения на этот год тоже повысился. Вместо нулевых показателей по числу человек и площади указано шесть человек и 151,7 кв. м. Величины 2027–2029 годов при этом снижены. Так, в следующем году собирались переселить 47 человек, теперь их количество составляет 41. Вместо 1,2 тыс. кв. м площадь расселения — 1 тыс. кв. м.