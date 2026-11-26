Общая сумма инициативных проектов в Ростове составила 135 млн рублей
В Ростове-на-Дону в 2026 году реализуют 48 инициативных проектов общей суммой почти 135 млн руб. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Из 62 заявок победили 13 проектов на сумму 51,3 млн руб., уже реализовано 12 из них.
Основная часть выполненных работ пришлась на образование: шесть проектов — капремонт помещений и прилегающих территорий в школах № 93, № 3, № 78, № 96 и детском саду № 137. В сфере культуры выполнены три проекта: приобретены уличные тренажеры, отремонтирована библиотека.
По направлению спорта реализовано два проекта: закуплены тренажеры и проведен капремонт спортплощадки на Гребном канале. В социальной сфере реализован один проект — для реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ОВЗ приобретено оборудование.