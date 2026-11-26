Корректировки расписания возможны в аэропортах Московского авиационного узла. Изменения могут затронуть время вылета и прилета, а также привести к отмене отдельных рейсов. При этом ограничения могут коснуться не только рейсов между Краснодаром и Москвой, но и других направлений маршрутной сети авиакомпаний.