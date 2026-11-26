Аэропорт Краснодара предупредил о задержках московских рейсов
Авиарейсы между Краснодаром и Москвой могут задерживаться, переноситься или отменяться 26 ноября из-за сложных погодных условий в столичных аэропортах. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта Краснодара.
Корректировки расписания возможны в аэропортах Московского авиационного узла. Изменения могут затронуть время вылета и прилета, а также привести к отмене отдельных рейсов. При этом ограничения могут коснуться не только рейсов между Краснодаром и Москвой, но и других направлений маршрутной сети авиакомпаний.
Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о статусе рейсов и изменениях в расписании.
Напомним, с 25 октября аэропорт Краснодара работает по осенне-зимнему расписанию. В него включены рейсы по 26 направлениям, из которых 13 внутренних и 13 международных.
Полетную программу обеспечивают 17 авиакомпаний: 11 российских и шесть иностранных перевозчиков. Наиболее востребованными направлениями у пассажиров традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург.