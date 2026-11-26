Стипендия курсантов в Ленобласти достигает 42 тысяч рублей в 2026 году
В 2026 году курсанты военных училищ Ленинградской области могут рассчитывать на стипендию от 18 до 42 тысяч рублей. Ее размер зависит от курса, успеваемости и занимаемой должности, сообщил на пресс-конференции ТАСС военный комиссар Ленобласти полковник Александр Демин.
Полковник, как отметили в «Деловом Петербурге», рассказал, что молодые люди сейчас имеют возможность получить высшее военное образование в учебных заведениях Минобороны абсолютно бесплатно. Это связано с увеличением численности офицеров армии и флота.
Курсантов, по его словам, обеспечивают вещевым имуществом и питанием. На стипендию они могут рассчитывать со второго курса после заключения контракта. На военную ипотеку — через три года после выпуска.
Обучение доступно для граждан от 16 до 22 лет, имеющих среднее общее образование. А также для тех, кто проходит военную службу.