«Пилар» (ООО «Пилар») – коммерческая башенная компания, входит в группу компаний российского оператора мобильной связи Т2. «Пилар» – собственник объектов инженерной инфраструктуры, предназначенной для размещения средств связи, в том числе базовых станций, ретрансляторов, оборудования радиорелейной связи, оборудования электросетевого хозяйства и охранно-пожарных систем, систем наблюдения и мониторинга. В распоряжении компании находятся башни, столбы, пригруженные опоры, опоры двойного назначения и иные объекты различной высоты и конструктивов. По итогам III квартала 2026 года общее количество антенно-мачтовых сооружений в портфеле «Пилара» приблизилось к 39 тысячам (включая опоры Т2 на крышах и башни, возведенные в рамках проекта УЦН 2.0). В распоряжении «Пилара» находятся 37 групп строительно-монтажного управления, предлагающих партнерам компании комплексные решения по установке и модернизации оборудования на опорах. Сайт «Пилара»: https://pilar-towers.ru

Размещение на антенно-мачтовых сооружениях «Пилара» осуществляется на основании договоров аренды (субаренды), а также иных договоров о предоставлении в пользование имущества или его части в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.