Депутаты приняли бюджет Ямала на 2027 год с дефицитом 46 млрд руб.
Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли бюджет региона на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. В следующем году доходы окружной казны запланированы в размере 359,7 млрд руб., расходы — 405,7 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 46 млрд руб. В последующие два года бюджет ожидается профицитным. Как сообщал ранее «Ъ-Урал», расходы сократят на образование, спорт и нацэкономику.
Согласно принятому бюджету, в 2028 году доходы Ямала составят 381,9 млрд руб., расходы — 381 млрд руб., профицит — 900 млн руб. В 2029 году поступления в бюджет прогнозируются на уровне 395,7 млрд руб. при расходах в 389 млрд руб. Профицит запланирован на уровне 6,7 млрд руб.
Основными источниками доходов в 2027 году станут налог на имущество организаций (115,3 млрд руб.), налог на прибыль организаций (114,8 млрд руб.) и НДФЛ (79,8 млрд руб.). На эти три статьи придется около 86% поступлений. Для финансирования дефицита власти намерены использовать остатки средств на едином счете бюджета, бюджетные кредиты и средства от размещения государственных ценных бумаг округа. Отмечается, что государственный долг региона остается на экономически безопасном уровне.
По данным Заксобрания, в 2027 году на 6,8% проиндексируют меры социальной поддержки населения. Межбюджетные трансферты муниципалитетам составят 31,9% от общего объема расходов.
Среди приоритетных направлений на 2027–2029 годы — строительство и расселение жилья, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, здравоохранение и образование. Власти намерены расселить не менее 150 тыс. кв. м аварийного жилья. Запланировано строительство трех школ в Ноябрьске, детских садов в Салехарде, Губкинском и селе Самбург, а также больниц в Муравленко, Губкинском и микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя.
На транспортное сообщение сохранят субсидии: в 2027 году льготные авиаперевозки будут осуществляться по 32 межрегиональным и 29 межмуниципальным маршрутам.
Власти прогнозируют рост вложений в основной капитал, в том числе за счет реализации проектов топливно-энергетического комплекса. Кроме того, до 2035 года рассчитаны мастер-планы развития агломерации Салехард—Лабытнанги, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Они включают 30 инвестиционных проектов общей стоимостью более 700 млрд руб.