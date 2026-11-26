Основными источниками доходов в 2027 году станут налог на имущество организаций (115,3 млрд руб.), налог на прибыль организаций (114,8 млрд руб.) и НДФЛ (79,8 млрд руб.). На эти три статьи придется около 86% поступлений. Для финансирования дефицита власти намерены использовать остатки средств на едином счете бюджета, бюджетные кредиты и средства от размещения государственных ценных бумаг округа. Отмечается, что государственный долг региона остается на экономически безопасном уровне.