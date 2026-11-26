В октябре суд привлек к делу УФНС по Орловской области в качестве третьего лица. По ходатайству должника региональное управление должно было провести сверку платежей, поступивших после возбуждения дела о банкротстве, и определить остаток задолженности для включения в реестр, а также сумму текущих обязательств.