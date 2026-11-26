В орловском «Комплектснабе» началось банкротство из-за долга в 71 млн рублей
Арбитражный суд Орловской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Комплектснаб» Андрея Ушкова, специализирующегося на строительстве жилых и нежилых зданий. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная и резолютивная части решения еще не опубликованы.
Заявление о признании компании банкротом подала межрайонная инспекция ФНС №20 по Саратовской области. Объем требований составлял 71,3 млн руб.
В мае этого года суд оставил заявление о признании должника банкротом без движения, но в июле принял его к производству. В дальнейшем разбирательство неоднократно откладывали.
В октябре суд привлек к делу УФНС по Орловской области в качестве третьего лица. По ходатайству должника региональное управление должно было провести сверку платежей, поступивших после возбуждения дела о банкротстве, и определить остаток задолженности для включения в реестр, а также сумму текущих обязательств.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал,что суд прекратил производство по делу о банкротстве орловского производителя пластмассовых изделий ООО «Вертикаль», поскольку не нашел оснований для применения упрощенной процедуры. Ранее межрайонная инспекция ФНС России №20 по Саратовской области требовала признать компанию банкротом из-за задолженности в 118,5 млн руб.