На развитие инфраструктуры на Кубани направят 78,9 млрд рублей
78,9 млрд руб. направят на развитие инфраструктуры в Краснодарском крае. В том числе 12 млрд руб. выделили на завершение строительства 13 школ и 5 детских садов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По словам главы Кубани, 13,9 млрд руб. заложили на здравоохранение: средства направят на возведение новых поликлиник, завершение работ в краевом центре медицинской реабилитации и реконструкцию корпуса Краевой больницы №1, где построят многопрофильный реабилитационный центр.
Кроме того, финансирование пойдет на строительство нового главного коллектора в Краснодаре, реконструкцию очистных сооружений в Сочи, Анапе, Новороссийске и Туапсе. Также обновят системы водо-, тепло- и газоснабжения и завершат строительство водовода от Кабардинки до Геленджика.
По словам губернатора, дорожный фонд составит 58,3 млрд руб., из которых 17,1 млрд руб. выделили на строительство дорог. Также пересмотрен подход в пользу районов края. Таким образом, 7,3 млрд руб. от транспортного налога оставят в местных бюджетах на ремонт муниципальных дорог. Еще 2,3 млрд руб. предусмотрели на закупку нового общественного транспорта.
8,7 млрд руб. направят на развитие сельского хозяйства. Около 60 млрд руб. пойдет на прямую поддержку муниципалитетов в виде субсидий и дотаций.