Кроме того, финансирование пойдет на строительство нового главного коллектора в Краснодаре, реконструкцию очистных сооружений в Сочи, Анапе, Новороссийске и Туапсе. Также обновят системы водо-, тепло- и газоснабжения и завершат строительство водовода от Кабардинки до Геленджика.