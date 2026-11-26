В Хостинском районе Сочи восстановили поврежденный оползнем водовод
В Хостинском районе Сочи завершили основной этап восстановления магистрального водовода на Новороссийском шоссе, поврежденного из-за оползневых процессов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам осмотра объекта.
В начале года из-за подвижек грунта на участке пострадали трубы и опорные конструкции. Для предотвращения дальнейших повреждений власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации и выделили средства из муниципального бюджета. На время ремонта потребителей переключили на резервную линию, чтобы сохранить водоснабжение.
В ходе восстановительных работ специалисты демонтировали поврежденные трубы, укрепили основание, восстановили опоры и проложили два новых магистральных трубопровода. С учетом нестабильности склона их разместили выше прежнего уровня, чтобы снизить риск повреждений при дальнейших подвижках грунта.
На объекте также провели необходимые проверки перед запуском. Небольшой участок уже подключен к сети и обеспечивает подачу воды потребителям. Основную магистраль планируется в ближайшее время присоединить к действующему водопроводу и ввести в эксплуатацию.