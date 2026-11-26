В начале года из-за подвижек грунта на участке пострадали трубы и опорные конструкции. Для предотвращения дальнейших повреждений власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации и выделили средства из муниципального бюджета. На время ремонта потребителей переключили на резервную линию, чтобы сохранить водоснабжение.