До конца года Анапа получит 101 автобус на газомоторном топливе
До конца 2026 года в Анапу поступит 101 автобус на газомоторном топливе. Новую технику закупают в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, в 2026 году край приобретает 144 автобуса. Из них 43 уже получили Сочи и Туапсе, еще 101 машина предназначена для Анапы. Первая партия из 27 автобусов прибыла на курорт, остальные планируют доставить в течение декабря.
Автобусы произведены на Павловском заводе в Нижегородской области и рассчитаны на 77 пассажиров. Они оснащены кондиционерами, системами безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки устройств, информационными табло и видеонаблюдением. Транспорт имеет низкий пол и адаптирован для маломобильных пассажиров и родителей с детьми.
Новая техника позволит обновить автобусы на городских маршрутах Анапы. Кроме того, по обращениям жителей власти намерены скорректировать маршрутную сеть. По оценке господина Кондратьева, переход на газомоторное топливо должен снизить экологическую нагрузку и повысить комфорт перевозок.
Всего в 22 муниципалитетах Краснодарского края эксплуатируется около 1,1 тыс. автобусов на газомоторном топливе. Для их обслуживания в регионе работают 41 газозаправочная станция.