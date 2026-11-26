По словам главы региона, в 2026 году край приобретает 144 автобуса. Из них 43 уже получили Сочи и Туапсе, еще 101 машина предназначена для Анапы. Первая партия из 27 автобусов прибыла на курорт, остальные планируют доставить в течение декабря.