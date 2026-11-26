Как следует из материалов дела, в марте 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, арендованного его отцом. Водительского удостоверения у него не было. Двигаясь по улице Армавирской, он сбил переходившую дорогу женщину, которая впоследствии скончалась от полученных травм. Не оказав ей помощи, водитель скрылся с места происшествия. По дороге он врезался в фонарный столб, однако после этого добрался до дома.