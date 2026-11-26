Жителя Армавира осудили на 8 лет за угон автомобиля и ДТП со смертельным исходом
Житель Армавира Самвел Григорян не смог добиться смягчения приговора за угон автомобиля и ДТП со смертельным исходом. Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение первой инстанции, назначившей ему восемь лет колонии общего режима, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как следует из материалов дела, в марте 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, арендованного его отцом. Водительского удостоверения у него не было. Двигаясь по улице Армавирской, он сбил переходившую дорогу женщину, которая впоследствии скончалась от полученных травм. Не оказав ей помощи, водитель скрылся с места происшествия. По дороге он врезался в фонарный столб, однако после этого добрался до дома.
В суде Григорян полностью признал вину. Армавирский городской суд признал его виновным в угоне автомобиля и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, в течение двух лет и десяти месяцев.
Кроме того, с осужденного взыскали 1,94 млн руб. в пользу семьи погибшей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.
Защита обжаловала приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для его изменения. Решение вступило в законную силу.