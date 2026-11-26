На это указывают и подсчеты аналитиков. Дорогие билеты занимают все большую долю продаж. На места дороже 5000 рублей в 2026 году пришлось 18,1% (плюс 2,7% за год и 8,1% за два), на билеты от 3000 до 5000 рублей — 25,5%.