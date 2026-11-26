Театральные билеты в Петербурге подорожали почти на 30% за два года
Средняя стоимость билета в театры Санкт-Петербурга за период с января по октябрь 2026 года составила 3165 рублей. В сравнении с прошлым годом билеты подорожали на 9,6%. Если сравнивать с ценами двухлетней давности — на 29,2%, сообщили «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на подсчеты сервиса «Кассир.ру».
Рост средней стоимости театральных билетов, по словам коммерческого директора ГК «Кассир.ру» Екатерины Каменевой, можно объяснить не только фактическим удорожанием услуги, но и изменением спроса. Зрители, по ее словам, стали чаще выбирать более дорогие места.
На это указывают и подсчеты аналитиков. Дорогие билеты занимают все большую долю продаж. На места дороже 5000 рублей в 2026 году пришлось 18,1% (плюс 2,7% за год и 8,1% за два), на билеты от 3000 до 5000 рублей — 25,5%.
Билеты средней и нижней ценовых категорий (от 1000 до 3000 рублей) теряют в популярности. За год их доля снизилась на 4,2%, за два года — на 9,2%.