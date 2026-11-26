Бастрыкин поручил доложить о проверке обращения жительницы Ставрополья
Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о проверке обращения жительницы Ставропольского края, заявившей о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Из обращения к правоохранителям следует, что застройщик выкупил соседние помещения, после чего через суд лишил женщину возможности пользоваться общим имуществом. Кроме того, застройщик пытался добиться признания дома аварийным.
По данному факту следователи проводят проверку по признакам ст. 330 УК РФ (самоуправство).