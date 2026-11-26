В Шахтах из-за ремонта трубопроводов снизили давление воды на 31 улице
В городе Шахты приступили к аварийно-ремонтным работам на трубопроводах на улицах Каштановой и Хомякова. Из-за этого снижено давление воды на прилегающих улицах и в переулках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На улице Каштановой, 29, ремонт начался в 09:40. Снижение давления затронуло улицы Каштановую, Березовую, Свердлова, 26 Июня, Ведомственную, Коминтерна, Мирошникова, Челюскина и Пограничную, а также Морской и Украинский переулки.
На улице Хомякова, 8, с 09:50 проводят аварийные работы с заменой гидранта. Ограничения затронули переулок Минина, улицы Железняка, Кольцевую, Энгельса, Володарского, Звездную, Парижскую Коммуну, Мировую Коммуну, Хомякова, Амурскую, Белгородскую и Лесозащитную, проспект Красной Армии, а также Мастеровой, Стадионный, Стеклова, Иртышский, Охотский, Путиловский и Каспийский переулки.
Завершить работы планируется к 18:00.