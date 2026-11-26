В Анапе начали устанавливать новогодние украшения
В Анапе начали устанавливать новогодние украшения на общественных пространствах города. Декоративные малые архитектурные формы, которые будут подсвечиваться в темное время суток, размещают на площадях, в скверах, на набережной и транспортных развязках. Об этом сообщил заместитель главы города Сергей Донец.
По его словам, специалисты также прокладывают и подключают электропитание для работы праздничной иллюминации.
Кроме того, в городе началась подготовка к монтажу основных новогодних конструкций. В ближайшее время работы развернутся на Театральной площади и у фонтанной группы в парке имени Владимира Машукова.
Ранее сообщалось, что в Анапе к новогодним праздникам подготовят пляжную лаунж-зону. На территории установят фотозоны и арт-объекты, а также организуют тематические мероприятия. В прошлые годы это пространство становилось местом отдыха жителей и гостей курорта.
Остальные пляжные территории Анапы в зимний период также останутся доступными для посещения.