В Анапе начали устанавливать новогодние украшения на общественных пространствах города. Декоративные малые архитектурные формы, которые будут подсвечиваться в темное время суток, размещают на площадях, в скверах, на набережной и транспортных развязках. Об этом сообщил заместитель главы города Сергей Донец.