В центре Ульяновска более 20 домов остались без отопления и горячей воды
В Ульяновске коммунальщики устраняют повреждение трубопровода теплоснабжения на ул. Верхнеполевой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что редварительной причиной нештатной ситуации стал дефект металлической трубы, образовавшийся в результате разрушения защитной гильзы, в которой проложены коммуникации под дорогой.
Подача тепла и горячего водоснабжения временно приостановлена в 28 жилых домах и двух учреждениях социальной сферы. В детских садах № 17 и 33 прием воспитанников осуществляется в обычном режиме, температура находится на контроле.
На месте происшествия работает аварийная бригада МУП «Городская теплосеть» в составе 11 специалистов, в числе которых трое сварщиков, и четырех единиц спецтехники. По предварительным подсчетам, в течение четырех часов специалисты начнут заполнять систему.