Готовность аэродромной инфраструктуры аэропорта Махачкалы оценили в 79%
Готовность аэродромной инфраструктуры аэропорта Махачкалы превысила 79%. Завершить модернизацию воздушной гавани планируется в ноябре 2027 года. Об этом сообщает Минтранс России.
Сейчас на территории аэропорта строят новый перрон на 16 стояночных мест для самолетов и аварийно-спасательную станцию, а также прокладывают инженерные коммуникации. На объекте задействованы 280 рабочих и 110 единиц техники.
В сентябре в аэропорту ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Отмечается, что объекты возводятся с учетом сейсмических особенностей региона и рассчитаны на прием воздушных судов различных типов, в том числе в сложных метеоусловиях.
Модернизация должна увеличить пропускную способность аэропорта, расширить маршрутную сеть и создать дополнительные возможности для развития туризма в Дагестане.