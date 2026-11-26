В сентябре в аэропорту ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Отмечается, что объекты возводятся с учетом сейсмических особенностей региона и рассчитаны на прием воздушных судов различных типов, в том числе в сложных метеоусловиях.