Прокуратура Кубани контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА
Прокуратура Краснодарского края контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Северском и Калининском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Налажено взаимодействие со всеми ведомствами, чтобы оперативно оказывать помощь жителям. За ситуацией следит руководство ведомства края.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в результате атаки беспилотников в Славянском районе Краснодарского края пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, двоих жителей госпитализировали.
В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Также обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской повреждения получили три частных дома. В зданиях выбило окна. По предварительным данным, пострадавших нет.