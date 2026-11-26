В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах. Также обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской повреждения получили три частных дома. В зданиях выбило окна. По предварительным данным, пострадавших нет.