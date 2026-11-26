Число гостиниц в Ростове-на-Дону за год выросло на 33%
В Ростове-на-Дону на 1 ноября 2026 года насчитывается 467 гостиниц — на 33% больше, чем годом ранее. Данные сервиса «Яндекс Карты» приводит «РИА Недвижимость».
Среди городов-миллионников по приросту числа гостиниц лидируют Казань — на 54% (557 точек), Нижний Новгород — на 47% (358 точек) и Москва — на 37% (2,7 тыс. точек). По всей России количество гостиниц за год увеличилось на 34% — до 58 тыс.
В едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии на начало ноября зарегистрировано более 51 тыс. средств размещения — на 45% больше, чем год назад. Количество именно гостиниц, впрочем, снизилось на 15% — до 23 тыс.