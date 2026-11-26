На медицину по ОМС в Челябинской области в 2027 году направят 95,1 млрд рублей
Бюджет ТФОМС Челябинской области принят на ближайшие три года
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 26 ноября приняли бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы фонда в 2027 году утверждены в размере 96,6 млрд руб., расходы — 96,7 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального парламента. Основную часть средств — более 95,1 млрд руб. — в следующем году направят на оказание медицинской помощи жителям региона, у которых оформлен полис ОМС.
На этом же заседании парламентарии приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2027–2029 годы. В казне региона на 2027 год при общих расходах в 336,9 млрд руб. на сферу здравоохранения дополнительно предусмотрено 22,8 млрд руб.