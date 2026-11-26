Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 26 ноября приняли бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы фонда в 2027 году утверждены в размере 96,6 млрд руб., расходы — 96,7 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального парламента. Основную часть средств — более 95,1 млрд руб. — в следующем году направят на оказание медицинской помощи жителям региона, у которых оформлен полис ОМС.