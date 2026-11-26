Дополнительные обязательства и ответственность для недобросовестных недропользователей депутат от ЛДПР Виталий Пашин предложил установить в ходе заседания Законодательного собрания Челябинской области. Инициатива прозвучала 26 ноября на 19-м заседании областного парламента во время обсуждения проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы.