В Челябинской области предложили наказывать недобросовестных недропользователей
В областном закобрании предложили один из способов пополнения региональной казны
Дополнительные обязательства и ответственность для недобросовестных недропользователей депутат от ЛДПР Виталий Пашин предложил установить в ходе заседания Законодательного собрания Челябинской области. Инициатива прозвучала 26 ноября на 19-м заседании областного парламента во время обсуждения проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы.
По замыслу автора инициативы, введение таких мер станет одним из способов пополнения региональной казны. Соответствующий проект областного закона предложено обсудить в декабре.
На этом же заседании депутаты приняли в первом чтении законопроект о бюджете Челябинской области на 2027–2029 годы. Первичные параметры документа на 2027 год без учета федеральных трансфертов предполагают доходы в размере 299 млрд руб., расходы — 336,9 млрд руб. и дефицит — 37,93 млрд руб. Следующее рассмотрение проекта бюджета состоится 22 декабря.