Жителя Севастополя приговорили к 15 годам колонии за госизмену
В Крыму жителя Севастополя приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии обвинения, мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем Главного управления разведки Украины. Он собрал сведения о расположении военных объектов, которые намеревался передать куратору. Мужчину задержали сотрудники ФСБ России.
Суд назначил фигуранту 15 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы, а также штраф в размере 200 тыс. руб.