Зарплата петербургских дворников зимой с переработками достигает 120 тыс. рублей
В зимний период зарплата дворников в Санкт-Петербурге с учетом переработок может достигать 120 тыс. рублей в месяц. В остальные сезоны сотрудники коммунальных служб получают в среднем около 65 тыс. рублей — в полтора-два раза меньше. Об этом рассказал председатель Жилищного комитета Денис Удод, пишет 78.ru.
По словам чиновника, высокий доход зимой связан с переработками и работой в несколько смен.
«В зимний период в одну смену никто не работает. Постоянно авралы, постоянно снег, дворники выходят на полуторасменную, где-то на двухсменную, поэтому деньги совершенно другие. Плюс премиальный фонд, плюс другие вещи»,— рассказал господин Удод.
Механизаторы, по словам председателя Жилищного комитета, зарабатывают еще больше.