«В зимний период в одну смену никто не работает. Постоянно авралы, постоянно снег, дворники выходят на полуторасменную, где-то на двухсменную, поэтому деньги совершенно другие. Плюс премиальный фонд, плюс другие вещи»,— рассказал господин Удод.