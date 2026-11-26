На заправке «Газпрома» в станице Натухаевской представлены все три вида топлива. На двух АЗС «Газпромнефти» в селе Гайдук и станции на Сухумском шоссе доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Такой же ассортимент представлен на АЗС Rusoil в Цемдолине, «Татнефти» в Верхнебаканском и PNB в Кирилловке.