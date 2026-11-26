В Новороссийске топливо отпускают 32 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 09:00 26 ноября топливо отпускают на 32 автозаправочных станциях. Бензин АИ-100 отсутствует на всех АЗС. АИ-95 и АИ-92 доступны на 23 заправках каждого вида, дизельное топливо — на 31 станции.
По данным мониторинга, топливо отпускают на заправках нескольких операторов. В частности, на АЗС «Роснефть» на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, Кирилловке и Верхнебаканском доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
На всех заправках «Лукойла» есть дизельное топливо. Бензин АИ-92 также отпускают на станциях на улице Куникова и в поселке Верхнебаканском, АИ-95 — на АЗС в станице Раевской.
На заправке «Газпрома» в станице Натухаевской представлены все три вида топлива. На двух АЗС «Газпромнефти» в селе Гайдук и станции на Сухумском шоссе доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Такой же ассортимент представлен на АЗС Rusoil в Цемдолине, «Татнефти» в Верхнебаканском и PNB в Кирилловке.
На всех заправках «Уфим-нефти» отпускают АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, за исключением станций на улице Малоземельской и проспекте Дзержинского, где доступны АИ-95 и дизельное топливо.
На АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской есть бензин АИ-92 и АИ-95. На заправке ООО «БОРА» на Сухумском шоссе представлены АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Она работает с 08:00 до 20:00. На АЗС «ПЕТРОЛ» компании ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе отпускают АИ-92 и дизельное топливо.
Еще четыре автозаправочные станции временно не отпускают топливо.