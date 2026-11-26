В Сочи по состоянию на 09:00 26 ноября работали 49 автозаправочных станций. На них доступны различные виды топлива, в том числе бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на данные топливных операторов.