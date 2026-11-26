В Сочи работают 49 АЗС
В Сочи по состоянию на 09:00 26 ноября работали 49 автозаправочных станций. На них доступны различные виды топлива, в том числе бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на данные топливных операторов.
По предоставленной информации, бензин АИ-100 имеется на 14 автозаправочных станциях. АИ-95 доступен на 35 АЗС, АИ-92 — на 34 станциях.
Дизельное топливо можно приобрести на 37 заправках. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) есть на 13 автозаправочных станциях.
Актуальную информацию о наличии топлива на конкретных АЗС автомобилисты могут получить на официальных сайтах и в мобильных приложениях топливных компаний. В их числе «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть».
Также сведения о наличии топлива доступны через сервис «Яндекс Заправки».
Данные о количестве работающих автозаправочных станций и распределении запасов топлива предоставили топливные операторы.