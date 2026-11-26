Беглов осмотрел станции метро Ханоя и сравнил их с петербургскими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 26 ноября осмотрел станции метрополитена Ханоя. Он указал на схожесть условий, которые влияют на строительство и расширение метро, сообщила пресс-служба Смольного.
«У наших городов схожие условия — прежде всего сильно обводненные грунты. Опыт Петербурга больше всего подходит именно для Ханоя, и мы готовы помогать. Сотрудничество в строительстве метро станет еще одним шагом в укреплении нашей дружбы»,— заявил губернатор.
По словам Беглова, Петербург готов предложить пилотный проект по разработке одного из участков метрополитена Ханоя. Из города на Неве во Вьетнам отправится группа специалистов для технических консультаций, проведения исследований, актуализации документации, разработки проектных и строительных решений, организации эксплуатации и управления метрополитеном.
Первую линию метро в Ханое запустили пять лет назад, в августе 2024 года открыли первый участок второй линии. Сейчас здесь работают 20 станций, а общая длина сети превышает 21 км.