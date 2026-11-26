Порядка 70% расходов бюджета на 2027 год (234,9 млрд руб.) приходится на социальную сферу. На социальную политику предусмотрено 97,5 млрд руб., на образование — около 70 млрд руб., на здравоохранение — 22,8 млрд руб. (по общему разделу — до 27,79 млрд руб.), на развитие физкультуры и спорта — 6,6 млрд руб., на культуру — 4,2 млрд руб.