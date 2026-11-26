Заксобрание Челябинской области приняло проект бюджета-2027 в первом чтении
Около 70% из бюджета Челябинской области в 2027 году направят на соцсферу
26 ноября принят в первом чтении проект закона о региональном бюджете на 2027–2029 годы. Документ на заседании Законодательного собрания Челябинской обалсти поддержали 46 парламентариев, пятеро воздержались. Дальнейшее рассмотрение законопроекта с учетом распределения федеральных средств назначено на 22 декабря.
Первичные параметры казны на 2027 год предусматривают доходы в размере 299 млрд руб., расходы — 336,9 млрд руб.
Порядка 70% расходов бюджета на 2027 год (234,9 млрд руб.) приходится на социальную сферу. На социальную политику предусмотрено 97,5 млрд руб., на образование — около 70 млрд руб., на здравоохранение — 22,8 млрд руб. (по общему разделу — до 27,79 млрд руб.), на развитие физкультуры и спорта — 6,6 млрд руб., на культуру — 4,2 млрд руб.
Подробнее о параметрах главного финансового документа региона читайте в материале «Секвестирование — мать бюджетирования».