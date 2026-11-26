При атаке БПЛА в Славянском районе пострадали четыре человека
В результате атаки беспилотников в Славянском районе Краснодарского края пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, двоих жителей госпитализировали. Об этом сообщил региональный оперштаб.
В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.
Также обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской повреждения получили три частных дома. В зданиях выбило окна. По предварительным данным, пострадавших нет.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Они проводят необходимые мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Информация о последствиях атаки уточняется.