В Северной Осетии в очереди у Военно-Грузинской дороги стоят почти 2 тысячи грузовиков
В Северной Осетии в очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге в сторону Грузии находятся почти 2 тыс. грузовых автомобилей. О ситуации в четверг сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«Военно-Грузинская автомобильная дорога и Транскавказская автомагистраль закрыты для движения большегрузного транспорта. В электронной очереди — 1172 большегруза, еще 798 ждут на стоянках», — написал господин Меняйло в своем канале в мессенджере Мах.
Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за непогоды в 21:45 мск 24 ноября. 25 ноября для легковых автомобилей и автобусов его возобновили — большегрузы пока ждут открытия трассы.
Военно-Грузинская дорога остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией. Транскам соединяет Южную Осетию с Россией — альтернативы у него нет.
Вместе с тем, запасы топлива в Северной Осетии составляют 3863 тонны бензина и 2485 тонн дизельного топлива. За минувшие сутки в республику поступило по 144 тонны обоих видов топлива. Дополнительные поставки в пути: 597 тонн бензина и 1890 тонн дизельного топлива.