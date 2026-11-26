Вместе с тем, запасы топлива в Северной Осетии составляют 3863 тонны бензина и 2485 тонн дизельного топлива. За минувшие сутки в республику поступило по 144 тонны обоих видов топлива. Дополнительные поставки в пути: 597 тонн бензина и 1890 тонн дизельного топлива.