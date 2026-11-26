Суд заключил под стражу жителя Тольятти, подозреваемого в поджоге электрической подстанции
Ставропольский районный суд Тольятти избрал меру пресечения местному жителю в виде заключения под стражу до 23 января 2027 года. Он подозревается в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
По версии следствия, 14 ноября подозреваемый по заданию «кураторов» и за обещанное вознаграждение поджег электрическую подстанцию в Ставропольском районе Самарской области. Сделал он это для устрашения населения, создания опасности гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, а также дестабилизации деятельности органов власти.
После поджога фигурант зафиксировал результат на камеру телефона и отправил кураторам. После этого он скрылся с места происшествия. Впоследствии его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Санкция ч. 1 ст. 205 УК РФ относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.