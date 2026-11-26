По версии следствия, 14 ноября подозреваемый по заданию «кураторов» и за обещанное вознаграждение поджег электрическую подстанцию в Ставропольском районе Самарской области. Сделал он это для устрашения населения, создания опасности гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, а также дестабилизации деятельности органов власти.