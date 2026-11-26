Минобороны РФ: 343 дрона сбили над Ставропольем и другими регионами
Ночью 26 ноября над Ставропольским краем и другими регионами России уничтожили 343 беспилотника. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в: Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, республиках Татарстан, Башкортостан, Крым. БПЛА сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в ночь на 26 ноября Невинномысск подвергся массированной воздушной атаке. Обломки БПЛА повредили промышленные объекты, а также здания школы и университета. В результате атаки пострадали два человека. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет.