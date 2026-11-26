Снег и дождь привели к локальным нарушениям на некоторых энергообъектах в западной и центральной частях области. В основном повреждения происходят из-за падения деревьев и веток под тяжестью снега на линии электропередачи и обрыва проводов. Специалисты при возможности переводят потребителей на резервные схемы снабжения. Энергетики находятся на связи с местными властями и профильными ведомствами.