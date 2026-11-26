В Таганроге планируют заключить контракт на очистку ливневой канализации
В Таганроге до конца ноября планируют заключить новый контракт на очистку ливневой канализации на пяти участках, где чаще всего фиксируются подтопления. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
По словам госпожи Камбуловой, работы продолжаются после недавних сильных осадков и проблем с отводом дождевой воды. В перечень адресов, которые планируют очистить по новому соглашению, вошли улица Транспортная, 55, пересечение улиц Дзержинского и Морозова, переулка Малого Садового и улицы Греческой, улица Сергея Шило, 202, а также улица Сергея Лазо, 1/3.
В то же время подрядчик «Эко Сервис» очищает сети на улице Чехова в районе Простоквашино с помощью каналопромывочной машины.