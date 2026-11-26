В Петербурге впервые в России установили имплантаты одновременно в обе бедренные кости
Врачи Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета впервые в России установили индивидуальные имплантаты одновременно в обе бедренные кости пациента. Об этом сообщили в медицинской организации.
Пациент ранее занимался мотогонками. После тяжелой травмы и ампутации обеих ног он столкнулся с трудностями при использовании стандартных протезов: из-за особенностей культей они ему не подходили.
Для решения проблемы специалисты применили метод остеоинтеграции. Врачи вживили в бедренные кости металлические опоры с покрытием, которые позволяют закрепить внешние протезы непосредственно на костной ткани.
«Впервые в отечественной практике мы установили индивидуальные имплантаты одновременно в обе бедренные кости [пациента]»,— приводит сайт клиники комментарий главного врача Александра Губина.
Сейчас гражданин проходит реабилитацию. В дальнейшем он планирует вернуться к активному образу жизни, в том числе к вождению и занятиям спортом, добавили в клинике Пирогова.