Мужчины несколько чаще женщин соглашаются на полный перевод зарплаты в цифровые рубли. Больше открытости инициативе проявляют и молодые: среди респондентов до 35 лет 4% готовы получать весь доход в цифровой валюте и еще 6% — только часть. В возрастной группе 35–45 лет суммарная готовность составляет 6%, а среди горожан старше 45 лет — лишь 3%. Отмечается и зависимость от уровня дохода: горожане с заработком до 100 тыс. руб. чаще согласны на полный перевод зарплаты в цифровые рубли, чем более высокооплачиваемые респонденты.