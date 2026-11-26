Женщина забрала замаскированную взрывчатку из тайника и принесла к себе домой, но после общения с близкими связалась с правоохранительными органами. Прибывшие на место взрывотехники обнаружили самодельное взрывное устройство массой 2 кг. Бомба была обезврежена, жертв не допущено.