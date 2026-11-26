Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Ставрополье
Прокуратура Ставропольского края контролирует за соблюдением прав граждан после атаки беспилотников в Невинномысске и Кочубеевском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в ночь на 26 ноября Невинномысск подвергся массированной воздушной атаке. Обломки БПЛА повредили промышленные объекты, а также здания школы и университета.
Сотрудники прокуратуры взаимодействуют с профильными службами для оперативного оказания помощи. Для приема обращений и оказания правовой помощи открыта горячая линия по телефону +7 (8652) 25-53-14.