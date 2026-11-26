Из-за сильных осадков в нескольких лесничествах парка упали деревья, также были повреждены туристические маршруты и инфраструктура. В частности, на экотропе «Псыдах и Шапсу» размыло более 50 м подъездной дороги к водопадам. Уровень воды в реке Аше поднялся на 1 м, что привело к повреждению дорожного полотна. Посещение этой территории временно приостановили.