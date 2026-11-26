Сочинский нацпарк предупредил туристов об опасности посещения экотроп
Сочинский национальный парк рекомендовал туристам отказаться от посещения природных объектов до улучшения погодных условий. Особую осторожность следует соблюдать вблизи рек и водопадов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
Из-за сильных осадков в нескольких лесничествах парка упали деревья, также были повреждены туристические маршруты и инфраструктура. В частности, на экотропе «Псыдах и Шапсу» размыло более 50 м подъездной дороги к водопадам. Уровень воды в реке Аше поднялся на 1 м, что привело к повреждению дорожного полотна. Посещение этой территории временно приостановили.
В Мацестинском лесничестве дерево упало на тропу, ведущую к реке Агуре. Последствия непогоды также зафиксировали в заповедной зоне у горы Отрог, Свирском ущелье и на маршруте «33 водопада». Там упавшие деревья повредили деревянные настилы.
В сочинском Дендрарии упали четыре дерева. Среди них был болотный кипарис, который повредил ограждение в нижней части парка.
В пресс-службе нацпарка сообщили, что восстановительные работы осложняет сложный рельеф территории, из-за которого невозможно эффективно использовать крупную технику. Большую часть работ сотрудники выполняют вручную. При этом последствия непогоды устраняют в максимально короткие сроки.
Ранее администрация Сочи предупредила жителей и туристов об ухудшении погодных условий в городе и на федеральной территории «Сириус». До 26 ноября прогнозировались ливни с грозой и градом, сильный снег в горах, резкие подъемы уровня воды в реках до неблагоприятных и опасных отметок, а также смерчи.