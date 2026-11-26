В Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда
Также в регионе ожидается сильный ветер
В Оренбуржье в четверг объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Ведомство предупредило, что до 12:00 — 14:00 (MSK+2) и до конца четверга в центральных районах региона ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях. Такая же погода сохранится и днем в пятницу, 27 ноября.
Кроме того, по данным синоптиков, в четверг в регионе ожидаются сильные осадки и ветер до 18 — 23 м/с.