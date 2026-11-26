Ведомство предупредило, что до 12:00 — 14:00 (MSK+2) и до конца четверга в центральных районах региона ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях. Такая же погода сохранится и днем в пятницу, 27 ноября.