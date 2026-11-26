В Аксайском районе с начала года отремонтировали 17 дорог
В Аксайском районе Ростовской области с начала года отремонтировали 17 автомобильных дорог районного и сельского значения общей протяженностью почти 19 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кроме того, в населенных пунктах обустроили 10,7 км тротуаров. Работы финансировались из областного и местных бюджетов.
Ремонт затронул несколько сельских поселений. В Большелогском поселении обновили улицы Школьную, Хлопковую и Октябрьскую в поселке Российском. В Верхнеподпольненском и Грушевском поселениях отремонтировали подъезды к хуторам Алитуб и Обухов соответственно.
В Ленинском поселении работы провели на улице Маяковского в одноименном хуторе и на улице Пионерской в хуторе Ленина. В Мишкинском — на подъезде к станице Мишкинской и улице Рабочей. В Рассветовском поселении обновили подъезд к поселку Ковалевка, улицы и переулки в поселках Красный Колос, Мускатный и Золотой Колос, а также дорогу от Рассвета до Золотого Колоса. В Щепкинском поселении отремонтировали улицу Школьную в поселке Октябрьском.