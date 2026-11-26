В Ленинском поселении работы провели на улице Маяковского в одноименном хуторе и на улице Пионерской в хуторе Ленина. В Мишкинском — на подъезде к станице Мишкинской и улице Рабочей. В Рассветовском поселении обновили подъезд к поселку Ковалевка, улицы и переулки в поселках Красный Колос, Мускатный и Золотой Колос, а также дорогу от Рассвета до Золотого Колоса. В Щепкинском поселении отремонтировали улицу Школьную в поселке Октябрьском.