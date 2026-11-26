Для строительных компаний и девелоперов открываются дополнительные возможности оформления жилых комплексов, строительных площадок, презентационных зон и общественных пространств. Event-агентства могут заказывать масштабные декорации, сценические задники, фотозоны и оформление мероприятий. Архитектурные и проектные бюро – воплощать нестандартные дизайнерские решения с крупноформатной графикой. Для гостиниц и ресторанов актуальны оригинальные интерьерные элементы, декоративные панно и тематическое оформление. А в проектах благоустройства востребованы информационные конструкции, навигация и элементы оформления городской среды.