«Северная корона»: новые производственные мощности для строительства, дизайна и событийной индустрии
Пермская компания «Северная корона» наращивает производственные мощности. На предприятии запущен новый промышленный рулонный УФ-принтер ALLWIN 3203 с шириной печати 3,2 м. Приобретение оборудования позволит увеличить объемы производства, быстрее выполнять крупные заказы и расширить возможности сотрудничества со строительными компаниями, event -агентствами, архитектурными и проектными бюро.
За 30 лет «Северная корона» прошла путь от рекламного производства до предприятия полного цикла, реализующего проекты по всей России. Сегодня здесь создают арт-объекты, музейные экспозиции, навигацию, конструкции для благоустройства и оформления общественных пространств. Новое оборудование стало очередным шагом в развитии производственной базы компании.
Широкоформатная печать давно стала частью архитектуры, дизайна и городской среды. Огромные изображения на фасадах, эффектные декорации, выставочные пространства и интерьерные панно – все это требует не только творческого подхода, но и качественного технологического исполнения.
В отрасли используются разные способы печати. Сольвентную технологию применяют в наружной рекламе, экосольвентную – в оформлении витрин и интерьеров. По сравнению с ними УФ-печать имеет ряд преимуществ: чернила мгновенно отверждаются ультрафиолетовым излучением, поэтому изображение сразу готово к дальнейшей обработке.
Рабочая ширина нового принтера – 3,2 м – позволяет создавать большие изображения с минимальным количеством стыков. Оборудование работает с совместимыми гибкими материалами, включая баннерные полотна и пленки. Это особенно востребовано при изготовлении масштабных декораций, выставочных конструкций и рекламного оформления.
Технология обеспечивает высокую четкость изображения, насыщенность цвета и точную передачу мелких элементов: текстов, графики, фотографий, художественных иллюстраций. Это делает технологию привлекательной для интерьерных решений.
Еще одно преимущество УФ-печати: благодаря ультрафиолетовому отверждению чернил готовая продукция, как правило, не имеет выраженного запаха растворителей, характерного для традиционной сольвентной печати.
Для строительных компаний и девелоперов открываются дополнительные возможности оформления жилых комплексов, строительных площадок, презентационных зон и общественных пространств. Event-агентства могут заказывать масштабные декорации, сценические задники, фотозоны и оформление мероприятий. Архитектурные и проектные бюро – воплощать нестандартные дизайнерские решения с крупноформатной графикой. Для гостиниц и ресторанов актуальны оригинальные интерьерные элементы, декоративные панно и тематическое оформление. А в проектах благоустройства востребованы информационные конструкции, навигация и элементы оформления городской среды.
Исполнительный директор «Северной короны» Ефим Сизов отмечает: «Одна из особенностей «Северной короны» – сочетание различных производственных технологий на одной площадке.
Компания располагает 1700 кв. м производственных площадей, оснащенных фрезерными и лазерными комплексами, оборудованием для металлообработки, покрасочной камерой и сборочными участками.
Для сложных проектов особенно важно, что проектирование, изготовление отдельных элементов, печать и сборка могут быть объединены в единую производственную цепочку.
Такое технологическое соседство позволяет объединять проектирование, широкоформатную печать, изготовление конструкций и монтаж в рамках комплексных проектов. Для заказчиков это возможность реализовывать сложные решения с согласованной работой специалистов на всех этапах – от разработки концепции до установки готового объекта.
Мы можем организовывать производство в режиме 24/7, выполнять большие объемы с жесткими сроками. У нас сильная команда профессионалов, способная обеспечить весь процесс – от подготовки макетов и настройки оборудования до контроля качества и отгрузки готовой продукции».
В преддверии Нового года возможности УФ-печати особенно актуальны. «Северная корона» создает праздничные фотозоны, декоративные панели, сказочные декорации и брендированные конструкции для гостиниц, ресторанов, жилых комплексов, городских пространств и корпоративных мероприятий. Крупноформатная печать позволяет воплощать самые смелые художественные идеи, а производственные возможности площадки – превращать их в готовые объекты, от разработки дизайна до монтажа.
«Северная корона» приглашает всех заинтересованных побывать на производстве и познакомиться с возможностями промышленного рулонного УФ-принтера ALLWIN 3203 с рабочей шириной до 3,2 м, получить образцы печати и обсудить возможности взаимодействия.
Ждем вас в Перми: ул. 1905 года, 35, корпус 14.
ООО «Производственная компания «Северная корона»Реклама