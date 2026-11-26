В Ростове-на-Дону ночью загорелся банный комплекс
В Первомайском районе Ростова-на-Дону произошел пожар в банном комплексе на улице 50 лет Ростсельмаша, 7В. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Данные о возгорании поступили диспетчерам накануне, 25 ноября, в 23:56. Огонь распространился на кровлю здания на площади 100 кв. м. К 01:22 пожар удалось локализовать, в 01:58 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 04:47.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении участвовали 29 человек личного состава и восемь единиц техники.