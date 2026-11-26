Отвечая на вопросы жителей о заторах и масштабной стройке, глава региона обозначил график поэтапного ввода обновляемых отрезков. Качество дорожного строительства он продемонстрировал на примере девятикилометрового участка трассы от Шахт до Белой Калитвы: новое качество работ и высокие технологии, по его словам, позволят сохранить полотно в хорошем состоянии очень долго. Именно такой подход к долговечности покрытия, подчеркнул Слюсарь, дорожники должны ориентироваться на всех объектах области.