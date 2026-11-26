Юрий Слюсарь назвал сроки сдачи участков М-4 «Дон» рядом с Ростовом-на-Дону
Первые 50 км реконструируемой трассы М-4 «Дон», примыкающие к Ростову-на-Дону, откроют для движения до конца 2026 года. Еще 50 км сдадут к апрелю 2027-го — до старта летнего сезона. О сроках завершения работ на федеральной магистрали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал на прямой линии «Разговор напрямую».
Отвечая на вопросы жителей о заторах и масштабной стройке, глава региона обозначил график поэтапного ввода обновляемых отрезков. Качество дорожного строительства он продемонстрировал на примере девятикилометрового участка трассы от Шахт до Белой Калитвы: новое качество работ и высокие технологии, по его словам, позволят сохранить полотно в хорошем состоянии очень долго. Именно такой подход к долговечности покрытия, подчеркнул Слюсарь, дорожники должны ориентироваться на всех объектах области.
При этом в ходе эфира прозвучали обращения дончан о том, что дороги требуют внимания. О состоянии проезжей части пожаловались жители поселка Красный Сад Азовского района, села Дегтева Миллеровского района, а также шахтерских поселков Белокалитвинского района.
Для системного решения проблем область существенно наращивает финансирование отрасли: в 2027 году в региональный дорожный фонд заложат 42 млрд руб. — на 9 млрд руб. больше, чем в 2026 году.