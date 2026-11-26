На строительной площадке квартала бизнес-класса «Грейд» одновременно возводится 11 корпусов
Строительная компания DOGMA продолжает возводить в Краснодаре квартал бизнес-класса «Грейд».
Работы ведутся одновременно в 11 литерах и охватывают разные этапы — от разработки котлованов и устройства фундаментов до возведения верхних этажей монолитных каркасов многоквартирных жилых домов.
Самая заметная динамика сейчас на площадке корпусов 12, 13, 14 и 15. Здесь активно растут монолитные конструкции, этаж за этажом формируя облик квартала. В литерах 13 и 14 продолжается возведение девятых этажей: в первом близится к завершению формирование каркаса, во втором готовность конструкций составляет 70%. В корпусе 15 одновременно ведутся работы на седьмом, восьмом и девятом этажах.
В литере 11 строительство пока сосредоточено на уровне первого этажа: здесь формируется монолитный каркас сразу четырех блок-секций.
Не менее активно развивается и другая часть строительной площадки. В корпусах 16, 17 и 18 формируется основание будущих зданий. В 16-м уже готовы фундаментные плиты двух блок-секций, сейчас строители армируют вертикальные конструкции цокольного этажа. На соседних секциях продолжается подготовка к устройству фундаментов и доработка грунта.
В 17-м литере одна из блок-секций уже перешла к возведению вертикальных конструкций цокольного этажа после устройства фундаментной плиты. В корпусе 18 этот этап пройден еще дальше: фундамент и вертикальные монолитные конструкции цокольного этажа готовы, сейчас площадку готовят к устройству плиты перекрытия.
Еще на двух участках — 21 и 22 — завершается разработка котлованов до проектных отметок. В литере 23 продолжаются земляные работы и грунтозамещение основания под будущую фундаментную плиту.
Вместе с жилыми корпусами на стадии строительства находятся восемь подземных парковок. Они станут частью единой инфраструктуры жилого комплекса и дополнят его функциональные возможности.
«ГРЕЙД» — квартал бизнес-класса в 10 минутах от парка «Краснодар» и 30 минутах от центра города. Его отличает богатая социальная инфраструктура, в том числе образовательные, культурные и спортивные объекты: четыре детских сада общей вместимостью 1 400 мест, две школы общей вместимостью 2 650 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Центром притяжения станет фонтанный комплекс и ухоженный сквер с прогулочными аллеями, уютными зонами отдыха и атмосферой, в которую хочется возвращаться. Здесь каждый день наполнен гармонией, заботой о главном и временем для себя.
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