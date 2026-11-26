«ГРЕЙД» — квартал бизнес-класса в 10 минутах от парка «Краснодар» и 30 минутах от центра города. Его отличает богатая социальная инфраструктура, в том числе образовательные, культурные и спортивные объекты: четыре детских сада общей вместимостью 1 400 мест, две школы общей вместимостью 2 650 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Центром притяжения станет фонтанный комплекс и ухоженный сквер с прогулочными аллеями, уютными зонами отдыха и атмосферой, в которую хочется возвращаться. Здесь каждый день наполнен гармонией, заботой о главном и временем для себя.